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В России состоялась официальная премьера ремейка фильма «Ворон»

В России состоялась официальная премьера ремейка фильма «Ворон»
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Сегодня во всех кинотеатрах России стартовали показы ремейка фильма «Ворон». Лента вышла в стране официально, поэтому получила полноценный дубляж. Дистрибьютором картины выступила Lionsgate.

Напомним, ремейк культового фильма 1994 года рассказывает о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в реальный мир ради возмездия. После возвращения из мёртвых Эрик понимает, что стал бессмертным. Такой «дар» ему дали того, чтобы совершить отмщение.

Главную роль в ремейке сыграл Билл Скарсгард. В оригинале протагониста играл Брэндон Ли. Снял ремейк Руперт Сандерс. Он рассказывал, что старался сделать ленту максимально аутентичной.

Премьера фильма в США состоится завтра.

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