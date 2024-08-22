На китайские отборочные к «мэйджору» в Шанхае по CS2 заявлено более 8,6 тыс. команд

На открытые китайские квалификации к топ-турниру Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 зарегистрировалось 8,6 тыс. коллективов. Информация об этом появилась на портале Liquipedia.

Как сообщается в источнике, для участия в открытых региональных отборочных Китая заявки отправили 8643 команды, которые представлены 43 215 игроками. Пока неизвестно, выступит ли в квалификациях каждый из зарегистрированных ростеров. Отборочные пройдут с 23 по 25 августа в онлайн-формате.

Это рекордный показатель для открытых квалификаций к турниру по CS2. Предыдущий рекорд также был поставлен в рамках китайских отборочных, которые были приурочены к международному чемпионату PGL Major Copenhagen 2024. Тогда свои заявки направили 3186 команд.

Топ-турнир Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 коллектива разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.