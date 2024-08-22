Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эксперты рассказали, ввод каких символов приведёт к зависанию iPhone

Эксперты рассказали, ввод каких символов приведёт к зависанию iPhone
Комментарии

Издание 9to5Mac рассказало о необычной фиче, которая может буквально «сломать» ваш iPhone. Если взять смартфон и ввести определённые символы, гаджет зависнет.

Чтобы iPhone начал глючить, достаточно ввести в поиске Spotlight следующие четыре символа: »»::. При этом, как пишет TechCrunch, для возникновения сбоя достаточно ввести три конкретных символа »»:, а затем любой четвёртый.

9to5Mac тестировал фичу на нескольких iPhone и нескольких версиях iOS. В последней версии iOS ввод этих символов приводит к сбою Springboard — интерфейса главного экрана iPhone.

Apple никак не прокомментировала находку, сделанную на этой неделе, но обычно компания довольно быстро устраняет подобные проблемы с помощью обновления iOS.

Материалы по теме
Школьникам запретили ссылаться на игры, аниме и комиксы на ОГЭ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android