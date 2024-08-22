Эксперты рассказали, ввод каких символов приведёт к зависанию iPhone

Издание 9to5Mac рассказало о необычной фиче, которая может буквально «сломать» ваш iPhone. Если взять смартфон и ввести определённые символы, гаджет зависнет.

Чтобы iPhone начал глючить, достаточно ввести в поиске Spotlight следующие четыре символа: »»::. При этом, как пишет TechCrunch, для возникновения сбоя достаточно ввести три конкретных символа »»:, а затем любой четвёртый.

9to5Mac тестировал фичу на нескольких iPhone и нескольких версиях iOS. В последней версии iOS ввод этих символов приводит к сбою Springboard — интерфейса главного экрана iPhone.

Apple никак не прокомментировала находку, сделанную на этой неделе, но обычно компания довольно быстро устраняет подобные проблемы с помощью обновления iOS.