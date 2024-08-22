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Обновление Counter-Strike 2 от 22 августа 2024 года

Valve исправила более 20 багов в обновлении для Counter-Strike 2
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В ночь с 21 на 22 августа компания Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2, в котором исправила целый ряд внутриигровых ошибок.

В небольшом обновлении для CS2 разработчики сделали акцент на исправлении багов, которые возникали на различных картах. В сумме Valve затронула девять «мап»: Office, Nuke, Mirage, Inferno, Italiy, Vertigo, Ancient, Anubis и Overpass.

Всего разработчики исправили 24 ошибки, причём семь из них пришлись на карту Mirage. Valve решила проблему со многими местами, где застревала «бомба», а также разобралась с рядом визуальных багов, сложностями с «прострелами» в некоторых местах и другими ошибками. Полный список «фиксов» доступен по ссылке.

Ранее Valve запретила использование нечестных «биндов» в CS2, а также начала тестировать новый античит.

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