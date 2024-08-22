BLAST не стал запрещать «jumpthrow» на турнирах по CS2, а ESL пока не принял решение

Турнирные операторы BLAST и ESL отреагировали на решение Valve запретить использование ряда скриптов и аппаратного обеспечения, которые автоматизируют игровой процесс в Counter-Strike 2.

Так, представители BLAST присоединились к запрету использования клавиатур с функцией «Snap Tap» и подобных «помощников». Данное правило распространяется на все ивенты турнирного оператора начиная с онлайн-соревнования BLAST Premier: Fall Showdown 2024, которое проходит с 21 по 25 августа.

При этом BLAST не поменял свою позицию касательно таких «биндов», как «jumpthrow», которые Valve также намерена запретить. На текущий момент «скрипты» для бросков гранат разрешены в правилах турнирного оператора.

Что касается ESL, изначально на портале Dust2.us было опубликовано заявление представителей компании, в котором использование «Snap Tap» и подобных функций разрешалось на ивентах турнирного оператора.

Однако вскоре пост был удалён, а директор ESL Марк Винтер сообщил, что решение по данному вопросу пока не было принято, а новость вышла по ошибке.