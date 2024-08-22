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Pixar выпустит короткометражки по «Тачкам», «Суперсемейке» и «Тайнам Коко» в стиле LEGO

Pixar выпустит короткометражки по «Тачкам», «Суперсемейке» и «Тайнам Коко» в стиле LEGO
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Pixar опубликовала трейлер нового проекта под названием LEGO Pixar: Bricktoons. Он представляет собой серию короткометражек по мультфильмам Pixar. Отличительная черта — LEGO-стилистика.

В короткометражках расскажут новые истории, которые развернутся во вселенных «Тачек», «Суперсемейки», «Тайны Коко», «В поисках Немо» и «Храброй сердцем». В ролике можно увидеть знакомых персонажей, но в обновлённой стилистике.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Антология станет доступна на Disney+ уже 4 сентября. Напомним, в России сервис не работает. Возможно, после успеха этого сборника Pixar выпустит ещё один, но уже про других героев и в других наиболее популярных вселенных.

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