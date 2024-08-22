Роберт Дауни-младший сравнил Джона Фавро с Илоном Маском

Во время посещения подкаста Awards Chatter Роберт Дауни-младший сравнил Джона Фавро, продюсера фильмов Marvel Studios и актёра, с миллиардером Илоном Маском.

По словам исполнителя роли Железного человека, у них действительно есть много чего общего. Дауни-младший подчеркнул, что Фавро отлично разбирается в технологиях и любит их. То, за какие проекты отвечает Фавро, прекрасно об этом говорит, отметил Роберт.

Это Илон Макс от мира кинематографа. Он всегда был близок к технологиям. Он любит их и даже старается во всём разбираться.

Фавро и Дауни-младший — давние друзья. В киновселенной Marvel Джон играет Хэппи Хогана, товарища Тони Старка из комиксов. Хэппи до сих пор жив! Он появился в «Дэдпуле 3» с небольшим камео.