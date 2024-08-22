Трейлер «Мегалополиса» от режиссёра «Крёстного отца» удалили из-за фейковых цитат критиков

21 августа компания Lionsgate опубликовала дебютный трейлер фильма «Мегалополис» — нового фильма режиссёра «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. Как быстро заметили журналисты, в ролике использовались фейковые цитаты кинокритиков о прошлых лентах постановщика. СМИ предположили, что авторы трейлера могли использовать нейросеть ChatGPT для генерации цитат, которые на самом деле относились к совершенно другим лентам.

Спустя несколько часов компания Lionsgate признала ошибку и подтвердила, что фразы критиков в трейлере не имеют ничего общего с его режиссёром и его прошлыми работами. Компания удалила трейлер на YouTube и принесла извинения Фрэнсису Форду Копполе.

Мы приносим наши искренние извинения упомянутым критикам, а также Фрэнсису Форду Копполе и American Zoetrope за непростительную ошибку, допущенную в процессе проверки фактов. Мы облажались. Мы сожалеем.

Судя по всему, в ближайшее время студия перемонтирует трейлер и выпустит его заново — в этот раз без фейковых цитат критиков. Мировая премьера «Мегалополиса» состоится 27 сентября. Впервые ленту показали в рамках Каннского кинофестиваля.