Второму пациенту вставили чип Neuralink в мозг — он играет в Counter-Strike 2 силой мысли

В марте этого года стало известно об успешной имплантации чипа Neuralink в мозг человека. Благодаря импланту человек смог сыграть в шахматы буквально силой мысли.

Но прогресс не стоит на месте! Neuralink заявила, что имплантация чипа в мозг ещё одного пациента (Алекса) прошла успешно. Теперь пациент может играть в Counter-Strike 2 силой мысли. Правда, матч он провёл с ботами, но это уже достойный результат.

Чтобы снизить вероятность втягивания нити у нашего второго пациента, мы внедрили ряд мер по смягчению последствий, включая уменьшение движений мозга во время операции и уменьшение зазора между имплантатом и поверхностью мозга.

Видео доступно на YouTube-канале Neuralink. Права на видео принадлежат Neuralink.

Сам Алекс поделился впечатлениями от проведённой операции. Он в шоке с того, что может передвигаться персонажем по тем траекториям, о которых подумает. Ещё Алекс оценил, что ему не придётся использовать устройство QuadStick для людей с ограниченными возможностями.

Просто бегать в игре так приятно, потому что я могу смотреть по сторонам и не нужно двигать QuadStick влево и вправо. Я могу думать, могу смотреть, и персонаж будет идти туда, куда я хочу.

Маск сказал, что надеется установить устройство ещё у нескольких пациентов к концу года.