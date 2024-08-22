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Вышел тизер криминальной комедии «Где наши деньги?» со звездой «Слова пацана»

Вышел тизер криминальной комедии «Где наши деньги?» со звездой «Слова пацана»
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и компания Zoom Production представили дебютный тизер фильма «Где наши деньги?». Премьера криминальной ленты состоится на фестивале «Новый сезон» в сентябре, после чего она выйдет в российских онлайн-кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

«Где наши деньги?» рассказывает о трёх парнях, которые решают обчистить местный банк. Они вламываются в хранилище и выносят оттуда всё содержимое. Наутро после налёта грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион. Это значит, что либо один из них что-то утаивает, либо в деле замешаны иные обстоятельства.

Режиссёром и сценаристом фильма выступил Владимир Зинкевич («Добро пожаловать в семью»). Главные роли в картине сыграли Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Андрей Максимов («Слово пацана: Кровь на асфальте») и Александр Тарасов («Заступники»).

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