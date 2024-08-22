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Фильм «Анора» с российскими актёрами откроет кинофестиваль «Маяк 2024»

Фильм «Анора» с российскими актёрами откроет кинофестиваль «Маяк 2024»
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Организаторы кинофестиваля «Маяк 2024» объявили, что американский фильм «Анора» с российскими актёрами станет частью грядущего ивента. Картина с Юрой Борисовым, Майки Мэдисон и Марком Эйдельштейном станет фильмом открытия фестиваля — ленту покажут 5 октября.

Сюжет «Аноры» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятости его возлюбленной.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 17 октября. Ранее фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь. Сейчас картина Шона Бейкера рассматривается критиками как один из кандидатов на лучший фильм на грядущем «Оскаре».

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