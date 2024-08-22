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Фильм ужасов Ужасающий 3 — новая дата выхода, когда выйдет в кинотеатрах России

Фильм ужасов «Ужасающий 3» выйдет в России на две недели раньше
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Кинокомпания Cineverse объявила о переносе проката фильма «Ужасающий 3» в России на две недели. Теперь фильм ужасов выйдет в российских кинотеатрах 10 октября — изначально премьера должна была состояться 24-го числа.

Постер

Российский постер фильма

Российский постер фильма

Фото: Cineverse

События «Ужасающего 3» развернутся в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока его жители засыпают в канун праздника. Главные роли в ленте сыграют Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен ЛаВера.

Режиссёром и сценаристом ленты вновь выступит Дэмиен Леоне, снявший первые две части. Постановщик заявил, что триквел станет самым жутким и страшным фильмом во франшизе — этому поспособствовал в том числе сильно выросший бюджет картины.

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