Живой мир и улучшенные диалоги — 60 минут геймплея ремейка «Готики» с новыми деталями

Популярный немецкий блогер HandOfUncut опубликовал целый час геймплея ремейка первой «Готики». Он сыграл в грядущий проект на gamescom 2024. В ролике можно увидеть обновлённые механики — улучшенную систему диалогов, переработанный инвентарь, охоту и сражение с противником.

Видео доступно на YouTube-канале HandOfUncut. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

Тем временем пользователь форума ResetEra под ником Snake2024 собрал основные детали игры из интервью с разработчиками. Как оказалось, будущая «Готика» действительно будет полноценным ремейком — авторы в том числе переписали и переозвучили многие диалоги, расширили игровой мир и подготовили новый саундтрек.

Кроме того, авторы серьёзно поработали над симуляцией. Так, персонажи будут соблюдать свою базовую рутину — вставать утром, заниматься своими делами весь день и ложиться спать по вечерам. Они также будут реагировать на погодные условия и предлагать игрокам встретиться в намеченном месте. Главная задача разработчиков — создать как можно более живой мир, реагирующий на действия игрока. Для этого авторы также добавили паттерны животным и доработали искусственный интеллект.

Ремейк «Готики» создают для ПК, PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русской озвучкой и субтитрами.