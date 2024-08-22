Хироюки Санада получит почётную награду в Польше за игру в сериале «Сёгун»

Организаторы международного фестиваля кинооператорского искусства Camerimage объявили, что почётным гостем ивента станет актёр Хироюки Санада. Японский артист удостоится новой для церемонии награды за свою игру в популярном сериале «Сёгун», вышедшем в начале 2024 года.

Ранее организаторы также объявили о выдаче специальной награды Стиву МакКуину — режиссёру ленты «12 лет рабства». Британский постановщик станет лауреатом премии за невероятный вклад в режиссёрское ремесло, которое он демонстрирует на протяжении своей карьеры.

Международный фестиваль кинооператорского искусства Camerimage пройдёт с 16 по 23 ноября в Польше. Изначально ивент был связан в первую очередь с кинооператорами, однако в дальнейшем организаторы начали расширять горизонты мероприятия, увеличивая число наград за достижения в мире кино.