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Опубликован первый кадр из финального эпизода The Grand Tour — премьера 13 сентября

Опубликован первый кадр из финального эпизода The Grand Tour — премьера 13 сентября
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Компания Amazon опубликовала первый кадр из финального эпизода The Grand Tour, который получил подзаголовок One for the Road. На нём изображены бессменные ведущие программы: Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд.

В новом выпуске троица отправится в Зимбабве на трёх автомобилях, которыми всегда хотели владеть: Lancia Montecarlo, Ford Capri 3-litre и Triumph Stag. Эпизод описывается, как потрясающее путешествие по красивым и порой сложным ландшафтам, которое заканчивается эмоциональной развязкой на знакомом острове.

Премьера The Grand Tour: One for the Road состоится 13 сентября в стриминговом сервисе Amazon Prime. Шоу начало выходить в 2016 году, а вели его бывшие ведущие Top Gear.

Первый кадр из финального эпизода

Фото: Amazon

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