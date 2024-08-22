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Второй сезон сериала Жить жизнь (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой
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Уже 12 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой. Продолжение расскажет новую историю Анны Богинской, которая становится пешкой в чьей-то большой игре. Ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Надеясь уберечь новую знакомую Софию от собственных ошибок, девушка поставит под удар тех, кто ей близок и дорог, и встретится лицом к лицу с собственным прошлым.

Во второй сезон шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 7 ноября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Жить жизнь»

ЭпизодДата выхода
1-я серия12 сентября
2-я серия19 сентября
3-я серия26 сентября
4-я серия3 октября
5-я серия10 октября
6-я серия17 октября
7-я серия24 октября
8-я серия31 октября
9-я серия7 ноября
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