Расписание выхода второго сезона сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой

Уже 12 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой. Продолжение расскажет новую историю Анны Богинской, которая становится пешкой в чьей-то большой игре. Ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Надеясь уберечь новую знакомую Софию от собственных ошибок, девушка поставит под удар тех, кто ей близок и дорог, и встретится лицом к лицу с собственным прошлым.
Во второй сезон шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 7 ноября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Жить жизнь»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|12 сентября
|2-я серия
|19 сентября
|3-я серия
|26 сентября
|4-я серия
|3 октября
|5-я серия
|10 октября
|6-я серия
|17 октября
|7-я серия
|24 октября
|8-я серия
|31 октября
|9-я серия
|7 ноября