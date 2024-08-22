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Состоялась премьера приключенческого шоу «Юг» — вышли сразу две серии

Состоялась премьера приключенческого шоу «Юг» — вышли сразу две серии
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На этой неделе состоялась премьера двух первых эпизодов приключенческого шоу «Юг» с Ярославом Могильниковым. Серии доступны для просмотра в стриминговом сервисе Okko.

Всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов. Новые серии будут выходить каждую неделю вплоть до премьеры финала 3 октября.

Шоу расскажет о зажатом и скромном мальчике, которого воспитала бабушка. В один момент юнец отправляется в путешествие по всей России, чтобы отыскать своего потенциального отца. Для этого главному герою предстоит преодолеть более 9000 километров и пройти через ряд испытаний.

Вместе с Могильниковым в сериале сыграли Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Денис Дорохов, Кирилл Кяро и другие.

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