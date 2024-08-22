Новый апдейт Windows 11 улучшит работу процессоров AMD Zen 5

Как сообщают журналисты издания The Verge, следующее обновление Windows 11 версии 24H2 улучшит работу процессоров AMD Zen 5. Напомним, новая линейка CPU на базе архитектуры Zen 5 поступила в продажу в прошлом месяце, однако оправдать обещания компании по приросту производительности не смогла.

Ожидается, что апдейт 24H2 выйдет уже в сентябре. Также он улучшит производительность процессоров AMD на более старой архитектуре: Zen 4 и Zen 3. Причём прирост составит около 13%.

Главный прирост производительности в новом поколении коснулся рабочих задач (Blender до 56% быстрее Intel Core i9-14900K). Прирост в играх составил от 4 до 23%. Флагманом свежей линейки стал Ryzen 9 9950X с 16 ядрами, 32 потоками и максимальной тактовой частотой до 5,7 ГГц.