Расписание выхода приключенческого сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым от Okko

22 августа состоялась премьера двух первых серий приключенческого сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым. Шоу рассказывает о зажатом и скромном мальчике, которого воспитала бабушка. В один момент юнец отправляется в путешествие по всей России, чтобы отыскать своего потенциального отца. Для этого главному герою предстоит преодолеть более 9000 километров и пройти через ряд испытаний.

Всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов. Новые серии будут выходить каждую неделю вплоть до премьеры финала 3 октября. Сериал доступен для просмотра в стриминговом сервисе Okko.

Расписание выхода сериала «Юг» от Okko