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Сериал Юг (2024) с Ярославом Могильниковым от Okko: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода приключенческого сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым от Okko
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22 августа состоялась премьера двух первых серий приключенческого сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым. Шоу рассказывает о зажатом и скромном мальчике, которого воспитала бабушка. В один момент юнец отправляется в путешествие по всей России, чтобы отыскать своего потенциального отца. Для этого главному герою предстоит преодолеть более 9000 километров и пройти через ряд испытаний.

Всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов. Новые серии будут выходить каждую неделю вплоть до премьеры финала 3 октября. Сериал доступен для просмотра в стриминговом сервисе Okko.

Расписание выхода сериала «Юг» от Okko

ЭпизодДата выхода
1-я серия22 августа
2-я серия22 августа
3-я серия29 августа
4-я серия5 сентября
5-я серия12 сентября
6-я серия19 сентября
7-я серия26 сентября
8-я серия3 октября
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