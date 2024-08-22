Расписание выхода приключенческого сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым от Okko
22 августа состоялась премьера двух первых серий приключенческого сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым. Шоу рассказывает о зажатом и скромном мальчике, которого воспитала бабушка. В один момент юнец отправляется в путешествие по всей России, чтобы отыскать своего потенциального отца. Для этого главному герою предстоит преодолеть более 9000 километров и пройти через ряд испытаний.
Всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов. Новые серии будут выходить каждую неделю вплоть до премьеры финала 3 октября. Сериал доступен для просмотра в стриминговом сервисе Okko.
Расписание выхода сериала «Юг» от Okko
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|22 августа
|2-я серия
|22 августа
|3-я серия
|29 августа
|4-я серия
|5 сентября
|5-я серия
|12 сентября
|6-я серия
|19 сентября
|7-я серия
|26 сентября
|8-я серия
|3 октября
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