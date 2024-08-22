У игрока Cloud9 по Dota 2 отключили свет во время матча — его команда победила вчетвером

Составу Cloud9 по Dota 2 удалось одержать победу в официальном матче, несмотря на то что один из игроков команды не смог вернуться в игру из-за проблем с электричеством.

Ситуация произошла во время игры на вылет между Cloud9 и китайской G2.iG в рамках онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 3. На 40-й минуте второй карты противостояния российский игрок C9 Владислав Kataomi` Семёнов отключился от игры из-за неполадок с электричеством у киберспортсмена.

Несмотря на продолжительную паузу, россиянин не успел вернуться в матч, поэтому его команда была вынуждена продолжать игру вчетвером. В ходе напряжённой борьбы Cloud9 в меньшинстве смогла одолеть оппонента из Китая и завершить серию со счётом 2:0 в свою пользу.

В итоге G2.iG покинула турнир FISSURE Universe: Episode 3, а Cloud9 встретится в матче за выход в плей-офф с проигравшим пары Team Spirit — Team Falcons.