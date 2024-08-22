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Райан Рейнольдс: нам нужно больше фильмов про Блэйда с Уэсли Снайпсом

Райан Рейнольдс: нам нужно больше фильмов про Блэйда с Уэсли Снайпсом
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Фильм «Дэдпул и Росомаха» отметился огромным количеством камео ныне забытых героев Marvel. Одним из сюрпризов для фанатов стало появление в картине Блэйда в исполнении Уэсли Снайпса — он играл охотника на вампиров в трёх полнометражных лентах.

По словам Райан Рейнольдса, зрители на сеансе «Дэдпула и Росомахи» буквально кричали, когда увидели на экране Блэйда в исполнении Снайпса.

Реакция, когда Уэсли Снайпс появился в фильме, была самой громкой, что я слышал в кинотеатре. Люди кричали от необузданной радости и любви. Дайте нам больше «Блэйда», пожалуйста.

Напомним, в производство нового «Блэйда» активно вовлечён Махершала Али, который исполнит главную роль. Ранее говорилось, что актёр хочет выпустить картину на уровне «Чёрной пантеры», собравшей более $ 1 млрд. Ожидается, что премьера картины состоится в 2025 году.

Фотографии Райана Рейнольдса и Уэсли Снайпса

Фото: Соцсети Райана Рейнольдса

Фото: Соцсети Райана Рейнольдса

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