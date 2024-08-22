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Россия и Китай договорились о взаимном продвижении своих видеоигр

Журналисты издания «Аргументы и факты» сообщили, что недавно прошла встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна. В ходе неё представители обеих стран договорились укрепить сотрудничество в области игровой индустрии.

Премьер-министры подписали соглашение, которое обязует обе стороны заниматься совместной разработкой и продвижением игр. Какие конкретно шаги и действия подразумевает документ — пока неизвестно.

Для этого они договорились наращивать сотрудничество в индустрии видеоигр, содействовать продвижению российских и китайских компьютерных игр на рынках двух стран.

Отдельно подчёркивается, что Китай и Россия собираются сотрудничать и в других направлениях информационных технологий, включая область обеспечения цифровой безопасности.