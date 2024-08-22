Анонсирована NHL 25 — игра выйдет только на PS5 и Xbox Series

22 августа Electronic Arts полноценно представила NHL 25 — новую часть хоккейного симулятора. В этом году на обложке игры будут красоваться сразу три профессиональных спортсмена: браться Куинн, Джек и Люк Хьюзы.

В трейлере разработчики показали улучшенную графику, обновлённые механики, процесс записи захвата движений с хоккеистов и рассказали о нововведениях следующей части.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS NHL. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Главной фишкой NHL 25 станет ИИ под названием ICE-Q. Он улучшает движения игроков, анимации реакций и делает управление более отзывчивым. Также новая система будет влиять и на другие геймплейные аспекты.

Релиз NHL 25 состоится 4 октября только на PS5 и Xbox Series. За предзаказ геймеры получат множество бонусов. Больше информации можно узнать по ссылке.