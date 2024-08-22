Сегодня ночью в Dota 2 может выйти контент, приуроченный к The International 2024 — слухи

По информации различных источников, в ночь с 22 на 23 августа в Dota 2 может выйти внутриигровой контент, приуроченный к главному турниру года по MOBA от Valve — The International 2024.

В течение последних недель многие представители сообщества «Доты» жаловались на то, что Valve «забыла» о The International 2024 и не радует фанатов игры уже традиционным контентом, посвящённым главному чемпионату года, к примеру, «Компендиумом» или «Боевым пропуском».

Однако утром сегодняшнего дня менеджер BetBoom Team Лука Lukawa Насуашвили намекнул на то, что уже «сегодня ночью» в Dota 2 может выйти долгожданный «Компендиум»:

Снилась «Ледяная лягушка» (IceFrog, один из разработчиков Dota 2. — Прим. «Чемпионата»), сказал, «Компендиум» сегодня ночью будет… Ваше мнение?

Схожей информацией поделилась и менеджер Natus Vincere Жанна radiactivebaby Батьковна:

Ждём сегодня «войслайны» и… «Компендиум?

Слухи появились не только в русскоязычном сообществе. Ведущая Жорьен Sheever ван дер Хейден в социальных сетях опубликовала фотографию с зелёной «Эгидой», символом The International 2024, подписав снимок следующим образом:

Сегодня стрима не будет из-за другой работы.

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира сразятся за призовой фонд в размере $ 1,6 млн.