Россиянин Дмитрий Happy Костин стал чемпионом топ-турнира по Warcraft 3

Завершился онлайн-турнир Warcraft 3 All-Star League — Season 1 по игре Warcraft 3 с призовым фондом 87 тыс. юаней.

Чемпионом соревнования стал 33-летний российский киберспортсмен Дмитрий Happy Костин, который разгромил в гранд-финале чемпионата опытного китайского про-игрока Жи eer0 Хиан Гуо со счётом 4:0. За первое место россиянин получил 40 тыс. юаней (более 500 тыс. рублей).

Итоги Warcraft 3 All-Star League — Season 1 по WC3:

первое место: Дмитрий Happy Костин (Россия) — 40 тыс. юаней (~500 тыс. рублей);

— 40 тыс. юаней (~500 тыс. рублей); второе место: Жи eer0 Хиан Гуо (Китай) — 20 тыс. юаней (~260 тыс. рублей);

третье место: Сюй Fortitude Юйсин (Китай) — 10 тыс. юаней (~130 тыс. рублей);

четвёртое место: Чжан Kaho Цзяхао (Китай) — 5 тыс. юаней (~65 тыс. рублей);

5-6-е место: Пак Lyn Джун (Южная Корея), Дох LabyRinth Ю Хён (Южная Корея) — 4 тыс. юаней (52 тыс. рублей);

7-8-е место: Вадим Dise Пласкевич (Россия) , Чон Sok Хо Ук (Южная Корея) — 2 тыс. юаней (26 тыс. рублей);

, Чон Sok Хо Ук (Южная Корея) — 2 тыс. юаней (26 тыс. рублей); 9-12-е место: Вадим Blade Гандиук (Молдова), Матик Starbuck Дежак (Словения), Чен XiaoKK Зу (Китай), Хо Colorful Ю Лай (Китай);

13-16-е место: Еом FoCuS Ху Саб (Южная Корея), Чан Moon Джэ Хо (Южная Корея), Ван Infi Сюйвэнь (Китай), Лу Fly100% Вэйлян (Китай).

Турнир Warcraft 3 All-Star League — Season 1 по WC3 прошёл в онлайн-формате в период с 8 по 22 августа 2024 года. В рамках соревнования 16 киберспортсменов разыграли призовой фонд в размере 87 тыс. юаней.