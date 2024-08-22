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Тим Бёртон объяснил, почему никогда не смотрел свой фильм «Битлджус»

Тим Бёртон объяснил, почему никогда не смотрел свой фильм «Битлджус»
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Недавно легендарный режиссёр Тим Бёртон пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора зашла речь о сиквеле «Битлджуса». По словам постановщика, он никогда не пересматривал первую часть, поскольку не понимает, почему картина оказалась настолько успешной.

Я никогда не понимал, почему он [первый «Битлджус»] оказался успешным… Я относился к нему как к чему-то, о чём не мог больше думать.

Напомним, события «Битлджуса 2» развернутся спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. В фильме снялись Моника Беллуччи, Дженна Ортега, Уильям Дефо и другие звёзды.

Премьера ленты состоится на открытии Венецианского кинофестиваля в конце августа. Зрители смогут увидеть ленту в кино с 6 сентября.

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