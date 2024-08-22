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Пол Мескал и Педро Паскаль — на новых кадрах фильма «Гладиатор 2»

Пол Мескал и Педро Паскаль — на новых кадрах фильма «Гладиатор 2»
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На этой неделе журналисты издания Empire опубликовали два новых кадра из предстоящего фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта. На первом из них изображён герой актёра Пола Мескаля, а на втором — Педро Паскаля.

Ко всему прочему, персонаж Мескаля попал на обложку нового выпуска Empire. Тем временем количество просмотров у трейлера картины на официальном канале превысило почти 17 млн.

События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Помимо Пола Мескаля («Солнце моё»), в актёрский состав ленты также вошли Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и некоторые актёры из оригинального фильма 2000 года.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США.

Новые кадры

Фото: Paramount Pictures/Empire

Фото: Paramount Pictures/Empire

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