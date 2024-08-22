Стартовали съёмки криминального сериала «Попадос» про подростков

Студия LOOKFILM и пресс-служба онлайн-кинотеатра KION объявили о старте съёмок криминального сериала «Попадос». Также было опубликовано несколько кадров из предстоящего шоу.

Согласно синопсису, три подростка заполучили оборудование для газовой резки. Решив заработать, ребята без разрешения берут машину соседа-полицейского и отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать на металл старый башенный кран. Однако кран падает на машину лидера преступной группировки и с этого момента у их всё идёт наперекосяк.

В сериале снялись Макар Хлебников, Тимофей Трибунцев, Антон Шокалюк, Шарифбек Закир, Лиза Ищенко, Елизавета Кононова, Евгения Калинец и другие. Кресло режиссёра занял Александр Собичевский («Настоящее будущее»).

Сроки и дата премьеры «Попадоса» пока не раскрываются. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре KION.

Кадры из сериала

Фото: Пресс-служба KION

Фото: Пресс-служба KION

Фото: Пресс-служба KION

Фото: Пресс-служба KION

Фото: Пресс-служба KION