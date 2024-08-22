В симуляторе жизни InZOI создали Гарри Поттера, Тимоти Шаламе и других знаменитостей

21 августа компания Krafton выпустила бесплатный редактор создания персонажа для симулятора жизни InZOI в стиле The Sims. Опробовать его может любой желающий пользователь Steam вплоть до 26 августа. После создания героя можно будет перенести в полную версию игры.
Оказалось, что в редакторе предусмотрено огромное количество настроек и функций, позволяющих максимально тонко настроить внешность персонажа. Некоторые игроки даже попытались воссоздать знаменитостей и героев фильмов — результат получился крайне впечатляющим.
InZOI — симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Авторы обещают глубокую симуляцию окружающего мира, тонну геймплейных возможностей и поддержку модификаций сообщества.
Релиз игры состоится до конца 2024 года на ПК.
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