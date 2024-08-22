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В симуляторе жизни InZOI создали Гарри Поттера, Тимоти Шаламе и других знаменитостей

21 августа компания Krafton выпустила бесплатный редактор создания персонажа для симулятора жизни InZOI в стиле The Sims. Опробовать его может любой желающий пользователь Steam вплоть до 26 августа. После создания героя можно будет перенести в полную версию игры.

Оказалось, что в редакторе предусмотрено огромное количество настроек и функций, позволяющих максимально тонко настроить внешность персонажа. Некоторые игроки даже попытались воссоздать знаменитостей и героев фильмов — результат получился крайне впечатляющим.

InZOI — симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Авторы обещают глубокую симуляцию окружающего мира, тонну геймплейных возможностей и поддержку модификаций сообщества.

Релиз игры состоится до конца 2024 года на ПК.

Тимоти Шаламе

Фото: Krafton

Гарри Поттер

Фото: Krafton

Гермиона Грейнджер

Фото: Krafton

Майкл Джексон

Фото: Krafton

Билли Айлиш

Фото: Krafton

Ада Вонг

Фото: Krafton

Бейонсе

Фото: Krafton

Мортиша Аддамс

Фото: Krafton

Тейлор Свифт

Фото: Krafton