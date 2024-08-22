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Майкл Китон напугал Дженну Ортегу во время их первой встречи на съёмках «Битлджуса 2»

Майкл Китон напугал Дженну Ортегу во время их первой встречи на съёмках «Битлджуса 2»
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Американская актриса Дженна Ортега рассказала о съёмках фильма «Битлджус 2» Тима Бёртона. Звезда «Уэнсдей» поделилась своими эмоциями от первой встречи с Майклом Китоном — исполнителем роли Битлджуса.

Актёр хотел подшутить над актрисой и напугать её, находясь в гриме. Ортегу не испугало «выступление» Китона, однако она почему-то напрочь забыла об этой встрече, представившись актёру в другой день как ни в чём не бывало.

Во время нашей первой встречи он подошел ко мне сзади. Я в этот момент была в примерочной: меня хлопнули по плечу, я обернулась, и это был настоящий скример. Он такой: «О, привет, я Майкл», и с его лица полезла плесень. Я была хладнокровной, и всё прошло круто, пока я не встретила его во второй раз уже без грима. И я снова представилась, потому что забыла, что уже встречалась с ним [смеётся].

Премьера «Битлджуса 2» состоится 6 сентября в кинотеатрах по всему миру. К главной роли вернулся Майкл Китон, а в фильме также сыграли Моника Беллуччи (жена Битлджуса), Вайнона Райдер (Лидия), Кэтрин О’Хара (Делия), Дженна Ортега (Астрид, дочь Лидии) и Уиллем Дефо (детектив-призрак). Сценарий написали Альфред Гоф и Майлз Миллар — ранее они вместе работали над «Уэнсдей» и «Тайнами Смолвиля».

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