Ubisoft анонсировала новых «Героев меча и магии» — первые детали

На канале IGN вышел дебютный трейлер новых «Героев меча и магии». Издателем стратегии выступит французская компания Ubisoft, а её разработкой занимается коллектив Unfrozen (Iratus: Lord of the Dead).

Анонс Heroes of Might and Magic: Olden Era приурочен к празднованию 30-летия франшизы.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Ubisoft.

По словам авторов, новая часть серии предложит геймерам «классический игровой процесс», который будет приправлен рядом свежих идей и механик. В тайтле будет три режима: классический, «Один герой» и арена. Действия игры вновь развернутся в мире Энрот.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era состоится в начале 2025 года в раннем доступе Steam. Игра даже уже получила страницу в цифровом магазине Valve. Также стратегия получит текстовый перевод на русский язык.