В Dota 2 вышел новый персонаж — Ringmaster

Разработчики Dota 2 представили обновление, в котором добавили нового героя Ringmaster — его анонсировали на The International 2023 прошлой осенью.

Механики нового героя связаны с управлением марионетками. С помощью скиллов Ringmaster может управлять соперниками: например, ультимейт завораживает врагов и наносит большой урон по области, если кто-то оказался под его действием слишком долго.

Персонаж уже доступен в игре: опробовать его бесплатно могут все игроки в любых режимах.

Ringmaster в Dota 2 Фото: Valve

Помимо этого, Valve добавили в Dota 2 компендиум, посвящённый предстоящему чемпионату мира The International 2024 в Копенгагене. Игроки могут приобрести его за 299,99 рублей (улучшенная версия — 2 590 рублей) и получить сувениры с участниками чемпионата.