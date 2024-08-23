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Компендиум Dota 2 к TI13 (The International 2024) — цена, награды и другие подробности

Вышел компендиум к The International 2024 по Dota 2
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Разработчики Dota 2 в преддверии чемпионата мира The International 2024 представили компендиум — специальный набор с различными бонусами и сувенирами для зрителей турнира. Он уже доступен для покупки в клиенте игры.

Стандартная версия компендиума к TI13 стоит 299,99 рублей, а премиум-вариант 50 уровня можно приобрести за 2590 рублей. Уровень можно также прокачивать, выполняя задания — чем он выше, тем больше наград.

Очки компендиума можно получить:

  • за победы в обычных играх;
  • за участие в фэнтези-лиге во время The International;
  • за успешные предсказания в «Испытании оракула»;
  • за собранное бинго во время The International.
Главное окно компендиума The International 2024

Главное окно компендиума The International 2024

Фото: Valve

Покупатели нового компендиума в Dota 2 могут получить следующие награды:

  • стиль интерфейса The International 2024;
  • новый экран соперников;
  • наклейки участников, команд и игроков;
  • фразы для колеса чата;
  • новый блок для статуи;
  • эффект телепортации любимой команды;
  • загрузочные экраны;
  • физическая копия Эгиды бессмертия, трофея TI (масштаб 1:5).

Фото: Valve

Кроме того, пользователи смогут отдельно купить наборы команд и комментаторов The International 2024 с уникальными карточками и фразами.

Поддержать любимую команду можно за 65 рублей (логотип перед ником), 325 рублей (+граффити и загрузочные экраны) или 645 рублей (+смайлики и голосовые фразы).

Для комментаторов доступны четыре уровня — от 86 рублей за наклейку до 1 730 рублей за полный набор.

Фото: Valve

Помимо этого, в Dota 2 был добавлен новый персонаж — Ringmaster.

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