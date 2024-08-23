Вышел компендиум к The International 2024 по Dota 2

Разработчики Dota 2 в преддверии чемпионата мира The International 2024 представили компендиум — специальный набор с различными бонусами и сувенирами для зрителей турнира. Он уже доступен для покупки в клиенте игры.
Стандартная версия компендиума к TI13 стоит 299,99 рублей, а премиум-вариант 50 уровня можно приобрести за 2590 рублей. Уровень можно также прокачивать, выполняя задания — чем он выше, тем больше наград.
Очки компендиума можно получить:
- за победы в обычных играх;
- за участие в фэнтези-лиге во время The International;
- за успешные предсказания в «Испытании оракула»;
- за собранное бинго во время The International.
Главное окно компендиума The International 2024
Фото: Valve
Покупатели нового компендиума в Dota 2 могут получить следующие награды:
- стиль интерфейса The International 2024;
- новый экран соперников;
- наклейки участников, команд и игроков;
- фразы для колеса чата;
- новый блок для статуи;
- эффект телепортации любимой команды;
- загрузочные экраны;
- физическая копия Эгиды бессмертия, трофея TI (масштаб 1:5).
Фото: Valve
Кроме того, пользователи смогут отдельно купить наборы команд и комментаторов The International 2024 с уникальными карточками и фразами.
Поддержать любимую команду можно за 65 рублей (логотип перед ником), 325 рублей (+граффити и загрузочные экраны) или 645 рублей (+смайлики и голосовые фразы).
Для комментаторов доступны четыре уровня — от 86 рублей за наклейку до 1 730 рублей за полный набор.
Фото: Valve
Помимо этого, в Dota 2 был добавлен новый персонаж — Ringmaster.