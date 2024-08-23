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iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 75 тыс. рублей

iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 75 тыс. рублей
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По данным издания Hi-Tech Mail.ru, флагманский iPhone 15 Pro Max продают в России за рекордно низкую цену. Спрос на гаджет не увеличивался, поэтому его решили продавать ещё больше, чем было.

Цена устройства на старте продаж в России достигала 190 тыс. рублей, сейчас же его можно купить примерно за 115 тыс. рублей. В основном продают за такую цену, но можно найти ещё более выгодные предложения. К примеру, за 105 тыс. рублей и чуть ниже.

СМИ отметили, что стоимость iPhone 15 Pro Max варьируется в зависимости от цвета, объёма памяти, количества и типа поддерживаемых SIM-карт и региона, для которого предназначался смартфон. При учёте всех этих вводных можно определить, за какую цену получится купить флагманский гаджет Apple.

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