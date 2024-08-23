Фильм «Собиратель душ» с Николасом Кейджем вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Собиратель душ» с Николасом Кейджем в главной роли. Картину уже можно посмотреть онлайн на западных онлайн-площадках.

Сборы хоррора уже превысили $ 100 млн при бюджете в $ 10. Лента уже начала приносить своим создателям прибыль.

«Собиратель душ» рассказывает историю агента ФБР, которая выслеживает серийного маньяка по кличке Длинноногий. Приближаясь к разгадке тайны, девушка всё отчётливее осознаёт свою связь с преступником и его целью. Длинноногого сыграл Николас Кейдж, а роль главной героини исполнила Майка Монро.

Кресло режиссёра занял Осгуд Перкинс, известный по работе над хоррором «Гретель и Гензель». Картину приняли крайне тепло и критики, и зрители.