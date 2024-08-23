«Кому я мешаю?»: актёр Владимир Стеклов — про слухи о своей болезни

Артист Владимир Стеклов, известный ролями в сериалах «Кадетство», «Пищеблок», «Молодёжка» и многих фильмах, рассказал, что видел слухи, которые гуляют по Сети касательно его состояния здоровья.

По словам актёра, он чувствует себя прекрасно. Артист не понимает, зачем кому-то надо распускать о нём слухи. Более того, Стеклов не бывает на светских мероприятиях и нигде особо не появляется.

Не дождётесь! Кому я мешаю? Кто распускает обо мне слухи? Я нигде не свечусь, не хожу по светским мероприятиям, берегу себя… Не понимаю, откуда рождаются слухи. Сейчас у меня идут репетиции. Снимаюсь в фильме «Цинга». Это полный метр. Играю одну из главных ролей — священника. Потом едем в экспедицию на Ямал.

Артист подчеркнул, что всё это похоже на какой-то заговор: все распространяют слухи о плохом состоянии здоровья Стеклова, хотя на деле всё в порядке.