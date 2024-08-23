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Триллер «Ловушка» М. Найта Шьямалана выйдет в онлайне 30 августа

Триллер «Ловушка» М. Найта Шьямалана выйдет в онлайне 30 августа
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На сайте онлайн-кинотеатра Amazon появилась дата выхода триллера «Ловушка» в цифре. Если верить сайту, цифровая премьера ленты М. Найта Шьямалана состоится 30 августа.

Сюжет картины рассказывает об отце и дочери, которые приходят на концерт и узнают, что его организовали специально для поимки серийного убийцы. Однако загвоздка состоит в том, что главный герой и есть тот самый маньяк, на которого объявили охоту.

В ленте сыграли Джош Хартнетт, Салека Шьямалан, Хэйли Миллс, Марни Макфейл, Джозеф Дэли, Ванесса Смайт, Кристи Вудс и другие. Сценаристом, как и режиссёром ленты, выступил М. Найт Шьямалан.

Мировая премьера ленты «Ловушка» состоялась 9 августа. После мировой премьеры фильм вышел и в России.

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