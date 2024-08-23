Google начала тестировать функцию защиты Android от кражи

Google провела мероприятие I/O, на котором рассказала об одной полезной функции, которая появится вместе с выходом Android 15. Опция называется Theft Detection Lock — она призвана защитить ваш смартфон от кражи.

Как работает функция? К примеру, если ваш смартфон выхватит вор, то в гаджете сработает система защиты, а злоумышленник не получит доступ к внутренним данным. Система защиты будет просто блокировать устройство. Она будет срабатывать при необычной сетевой активности, долгого нахождения в неизвестной Сети, непривычных движениях устройства (например, при слишком резких в момент выхватывания) и так далее.

Фото: Google

Фото: Google

Тестирование технологии проходит в Бразилии. Опция защиты будет доступна на Android 10 и выше.