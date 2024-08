«Это лучшее, что я снимал»: Ридли Скотт — о фильме «Гладиатор 2»

Журнал Empire опубликовал небольшое интервью с Ридли Скоттом в честь осенней премьеры фильма «Гладиатор 2». Создатель оригинального «Гладиатора» поделился своими мыслями по поводу выхода продолжения одного из самых высокооценённых фильмов в своей карьере.

Постановщик считает, что снял невероятный фильм, один из лучших в своей карьере. Скотт также отметил, что снимал и другие отличные фильмы — и грядущее продолжение явно входит в список его любимых работ.

«Гладиатор 2» — это лучшее, что я снимал в своей жизни. Это один из лучших моих фильмов — у меня есть и другие отличные ленты.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США.