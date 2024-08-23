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Таиланд хочет активнее сотрудничать с Россией в сфере кино

Таиландский режиссёр Чалемчатри Юкон пообщался с журналистом ТАСС и сообщил, что Таиланд готов сотрудничать с Россией в киноиндустрии.

По словам Юкона, в Таиланде проводили фестиваль российского кино, который оказался очень успешным. В будущем подобного хотят реализовывать ещё больше.

Таиланд абсолютно открыт для России. Несколько месяцев назад мы даже провели фестиваль российского кино в Таиланде, который был очень успешным. В дальнейшем мы хотели бы более тесно взаимодействовать с Россией после показа здесь российских кинолент, которые мы считаем интересными.

Чалемчатри также отметил, что Россия — «это оплот детального изучения киноискусства». Таиланд со своей стороны может предложить живописные локации для съёмок различных проектов, отметил постановщик.