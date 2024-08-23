В России не стали запрещать игру Last Train Home — этого требовала прокуратура

В середине августа прокуратура Санкт-Петербурга направила в районный суд иск с требованием запретить в России игру Last Train Home. По её мнению, стратегия не соответствует «традиционным ценностям российского общества» и «создаёт у детей ощущение ложности подаваемой информации из различных источников».

Спустя 10 дней Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск прокуратуры с требованием запретить распространение проекта, сославшись на отсутствие доказательств в подтверждение изложенного в экспертизе. В суде заявили, что «не могут признать запрещённым то, чего не видят и, соответственно, не имеют возможности всесторонне оценить».

Last Train Home от чешских разработчиков вышла в ноябре 2023 года и получила очень положительные отзывы в Steam. Игра рассказывает об отряде чехословацких солдат, что пытаются вернуться домой в разгар Гражданской войны на бронепоезде — для этого им нужно преодолеть гигантское расстояние через всю Сибирь.