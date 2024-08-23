На прохождение ремейка Silent Hill 2 уйдёт 16 часов — это в два раза дольше оригинала

Творческий директор и ведущий дизайнер студии Bloober Team Матеуш Ленарт рассказал о продолжительности ремейка Silent Hill 2. По его словам, только на первое прохождение геймеры потратят не меньше 16 часов — это примерно в два раза дольше, чем занимает прохождение оригинальной Silent Hill 2.

Ленарт отметил, что на полное прохождение игры с учётом нахождения всех секретов уйдёт не меньше 20 часов. Это связано в первую очередь с расширением локаций и новым контентом, который появится в новой версии культового хоррора.

Если вам захочется найти всё, что мы добавили в ремейк Silent Hill 2, включая разные секреты, прохождение займёт около 20 часов. Конечно же, это без учёта «Новой игры+» и различных концовок.

Фанаты предполагают, что выросшая продолжительность связана с дополнением Born from a Wish про Марию, которое станет частью ремейка.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября на ПК и PlayStation 5. Игра получит русские субтитры.