Анонсированы таланты русскоязычной студии освещения The International 2024 по «Доте»
В клиенте игры Dota 2 появилась информация о талантах, которые будут заниматься освещением топ-турнира The International 2024 на русском языке.
Список работников кадра был опубликован вместе с внутриигровыми наборами кастеров, которые можно приобрести для получения особых реплик, наклеек и автографов. 50% от продаж наборов получат непосредственно комментаторы, аналитики и ведущие.
Русскоязычная студия освещения The International 2024 по «Доте»:
- Александр JAM Коротков;
- Василиса Vasilisa Чернова;
- Владимир RodjER Никогосян;
- Владимир Maelstorm Кузьминов;
- Алексей Lex Филиппов;
- Дмитрий Inmate Филинов;
- Герман Gromjkee Громов;
- Дмитрий Mortalles Аржиловский;
- Сергей Smile Ревин;
- Павел 9pasha Хвастунов;
- Владислав BLACKARXANGEL Иващенко;
- Дмитрий CrystalMay Корчевин;
- Никита Zais Захаров;
- Рустам Adekvat Мавлютов;
- Артём Fng Баршак;
- Никита 4ce Котков;
- Айгера Aigera Дунамис;
- Дария Eiritel Морозова;
- Абдималик Malik Сайлау;
- Александр Santa Колтан;
- Глеб y0nd Важнов.
Главный турнир года по «Доте» The International 2024 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках международного чемпионата 16 команд разыграют призовой фонд, превышающий $ 1,6 млн.
Комментарии