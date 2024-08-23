Анонсированы таланты русскоязычной студии освещения The International 2024 по «Доте»

В клиенте игры Dota 2 появилась информация о талантах, которые будут заниматься освещением топ-турнира The International 2024 на русском языке.

Список работников кадра был опубликован вместе с внутриигровыми наборами кастеров, которые можно приобрести для получения особых реплик, наклеек и автографов. 50% от продаж наборов получат непосредственно комментаторы, аналитики и ведущие.

Русскоязычная студия освещения The International 2024 по «Доте»:

Александр JAM Коротков;

Василиса Vasilisa Чернова;

Владимир RodjER Никогосян;

Владимир Maelstorm Кузьминов;

Алексей Lex Филиппов;

Дмитрий Inmate Филинов;

Герман Gromjkee Громов;

Дмитрий Mortalles Аржиловский;

Сергей Smile Ревин;

Павел 9pasha Хвастунов;

Владислав BLACKARXANGEL Иващенко;

Дмитрий CrystalMay Корчевин;

Никита Zais Захаров;

Рустам Adekvat Мавлютов;

Артём Fng Баршак;

Никита 4ce Котков;

Айгера Aigera Дунамис;

Дария Eiritel Морозова;

Абдималик Malik Сайлау;

Александр Santa Колтан;

Глеб y0nd Важнов.

Главный турнир года по «Доте» The International 2024 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках международного чемпионата 16 команд разыграют призовой фонд, превышающий $ 1,6 млн.