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Анонсированы таланты русскоязычной студии освещения The International 2024 по «Доте»

Анонсированы таланты русскоязычной студии освещения The International 2024 по «Доте»
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В клиенте игры Dota 2 появилась информация о талантах, которые будут заниматься освещением топ-турнира The International 2024 на русском языке.

Список работников кадра был опубликован вместе с внутриигровыми наборами кастеров, которые можно приобрести для получения особых реплик, наклеек и автографов. 50% от продаж наборов получат непосредственно комментаторы, аналитики и ведущие.

Русскоязычная студия освещения The International 2024 по «Доте»:

  • Александр JAM Коротков;
  • Василиса Vasilisa Чернова;
  • Владимир RodjER Никогосян;
  • Владимир Maelstorm Кузьминов;
  • Алексей Lex Филиппов;
  • Дмитрий Inmate Филинов;
  • Герман Gromjkee Громов;
  • Дмитрий Mortalles Аржиловский;
  • Сергей Smile Ревин;
  • Павел 9pasha Хвастунов;
  • Владислав BLACKARXANGEL Иващенко;
  • Дмитрий CrystalMay Корчевин;
  • Никита Zais Захаров;
  • Рустам Adekvat Мавлютов;
  • Артём Fng Баршак;
  • Никита 4ce Котков;
  • Айгера Aigera Дунамис;
  • Дария Eiritel Морозова;
  • Абдималик Malik Сайлау;
  • Александр Santa Колтан;
  • Глеб y0nd Важнов.

Главный турнир года по «Доте» The International 2024 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках международного чемпионата 16 команд разыграют призовой фонд, превышающий $ 1,6 млн.

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