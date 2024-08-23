Онлайн экшена Hunt: Showdown превысил 100 тысяч игроков после выхода крупного апдейта

На прошлой неделе шутер от первого лица Hunt: Showdown получил некстген-апдейт. Разработчики добавили свежую карту, боевые механики, которые должны сделать сражения немного опаснее, а также перенесли экшен на новый движок.

Фото: Crytek

В связи с этим авторы тайтла из студии Crytek отчитались, что на прошедших выходных Hunt: Showdown поставила рекорд по онлайну — на всех платформах в него играли 100 тысяч геймеров. Причём 60 тысяч пользователей от общего числа пришлось на Steam-версию, что тоже является рекордом.

С момента релиза в 2019 году Hunt: Showdown не пользовалась такой огромной популярностью. Единственное, что раскритиковали игроки после выхода апдейта, так это обновлённый интерфейс. В Crytek уже сообщили, что позднее доработают его с учётом пожеланий аудитории.

Hunt: Showdown доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.