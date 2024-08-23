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Матчи турнира FISSURE Universe 3 отложены из-за багов в Dota 2 после выхода Рингмастера

Решающие матчи групповой стадии онлайн-турнира FISSURE Universe 3 по Dota 2 были перенесены из-за проблем с клиентом игры.

Серии за выход в полуфинал планируют провести только после того, как Valve исправит критические ошибки, возникшие после выхода нового героя Ringmaster. Комментатор Рустам Adekvat Мавлютов признал, что игры могут состояться только завтра:

С выходом героя вышли и баги погулять. Баги КРИТические, поэтому матчи BetBoom Universe сдвинули по времени. Но опять же, запустятся они в случае исправления багов. Если нет, то придется переносить на завтра.

Ранее в Dota 2 в два раза увеличился весь критический урон от способностей и предметов, а Storm Spirit перестал терять ману при использовании ультимейта.

BetBoom Universe 3 — последний топ-турнир перед чемпионатом мира The International 2024. Участие в нём принимают Team Spirit, BetBoom Team, Gaimin Gladiators, Team Falcons и другие известные коллективы.