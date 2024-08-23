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В Dota 2 появился баг с удвоенным уроном крита после выхода нового героя Ringmaster

В Dota 2 появился баг с удвоенным уроном крита после выхода нового героя Ringmaster
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Сегодня ночью разработчики Dota 2 добавили в игру нового персонажа — Ringmaster, что сразу вызвало серию критических ошибок, влияющих на баланс геймплея.

По непонятной причине весь критический урон теперь наносится в двукратном объёме от заявленного. Урон критов увеличивается как от способностей, так и от предметов.

В результате многие герои с крит-уроном стали намного эффективнее: чаще стали выигрывать Chaos Knight, Wraith King, Juggernaut, Phantom Assassin и другие.

Статистика винрейта героев за последнюю неделю

Статистика винрейта героев за последнюю неделю

Фото: DOTABUFF

Ещё один баг касается Storm Spirit — его винрейт превысил 62%, из-за бага он стал самым сильным персонажем игры. Ошибка убрала расход маны на ультимейт Ball Lightning, и теперь Шторм может «летать» по карте почти бесконечно — мана тратится, только если герой передвигается обычным способом.

Новый персонаж Ringmaster имеет винрейт 48,66% — пока герой чаще проигрывает, чем выигрывает.

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