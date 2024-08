Опубликованы 9 минут геймплея новых «Героев меча и магии»

22 августа французская Ubisoft анонсировала новых «Героев меча и магии» под названием Heroes of Might and Magic: Olden Era. Теперь журналисты PC Games опубликовали почти 10 минут геймплея грядущей стратегии.

В ролике представитель издания показал боевую систему, процесс использования различных заклинаний, исследование мира, сбор ресурсов и рассказал о других аспектах геймплея.

Видео доступно на YouTube-канале PC Games. Права на видео принадлежат Ubisoft.

По словам авторов, Heroes of Might and Magic: Olden Era предложит геймерам «классический игровой процесс», который будет приправлен рядом свежих идей и механик.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era состоится в начале 2025 года в раннем доступе на платформе Steam. Игра даже уже получила страницу в цифровом магазине Valve. Также стратегия получит текстовый перевод на русский язык.