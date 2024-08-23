Virtus.pro представила новую коллекцию одежды со спортивным брендом Kappa

Киберспортивный клуб Virtus.pro в рамках партнёрства с известным спортивным брендом Kappa представил новую коллекцию одежды.

В линейку вошли лонгслив и три футболки с элементами айдентики клуба и стилистики культовых игр. Авторы отмечают, что новая коллекция предназначена для тех, кто стремится к самовыражению и не ограничивается различными стереотипами в поиске своего уникального стиля.

Видео доступно на YouTube-канале Virtus.pro Standoff 2. Права на видео принадлежат Virtus.pro.

Итальянский бренд Kappa и Virtus.pro сотрудничают уже около года. В декабре 2023-го клуб представил новую белую форму на текущий сезон, в которой выступают все команды — а болельщики могут заказать джерси со своим никнеймом.