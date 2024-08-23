Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Virtus.pro представила новую коллекцию одежды со спортивным брендом Kappa

Virtus.pro представила новую коллекцию одежды со спортивным брендом Kappa
Комментарии

Киберспортивный клуб Virtus.pro в рамках партнёрства с известным спортивным брендом Kappa представил новую коллекцию одежды.

В линейку вошли лонгслив и три футболки с элементами айдентики клуба и стилистики культовых игр. Авторы отмечают, что новая коллекция предназначена для тех, кто стремится к самовыражению и не ограничивается различными стереотипами в поиске своего уникального стиля.

Видео доступно на YouTube-канале Virtus.pro Standoff 2. Права на видео принадлежат Virtus.pro.

Итальянский бренд Kappa и Virtus.pro сотрудничают уже около года. В декабре 2023-го клуб представил новую белую форму на текущий сезон, в которой выступают все команды — а болельщики могут заказать джерси со своим никнеймом.

Материалы по теме
Видео
Неймар получил форму российской Virtus.pro в подарок от СЕО клуба
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android