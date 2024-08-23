Владельцам iPhone и iPad в Евросоюзе разрешат удалять магазин App Store

Apple в очередной раз обновила свою политику по требованиям закона о цифровых рынках (DMA) в ЕС. Теперь владельцам iPhone и iPad в Евросоюзе компания разрешит удалять предустановленный магазин App Store. Благодаря этому пользователи смогут устанавливать альтернативные магазины приложений.

Ко всему прочему, Apple предоставит пользователям в Евросоюзе больше возможностей для настройки приложений по умолчанию. Например, при запуске приложения Safari владельцу устройства будет предложено выбрать другой браузер.

Все перечисленные изменения вступят в силу после выхода iOS 18, релиз которого ожидается осенью. Напомним, возможность устанавливать сторонние магазины приложений жителям ЕС компания разрешила в начале этого года.