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Футбольный симулятор UFL от Криштиану Роналду всё же выйдет на ПК

Футбольный симулятор UFL от Криштиану Роналду всё же выйдет на ПК
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Студия Strikerz опубликовала ответы на некоторые вопросы фанатов на своей странице в социальной сети по поводу футбольного симулятора UFL. Разработчики заявили, что уже ведут разработку ПК-версии игры и совсем скоро страница проекта появится в Steam.

Изначально футсим разрабатывался только для PS5 и Xbox Series, однако в дальнейшем игра всё же доберётся до платформы Valve. Точную дату выхода авторы сообщат позже.

ПК-версия UFL находится в разработке. В ближайшие дни страница игры появится в Steam. Мы обязательно сообщим, когда проект можно будет добавить в список желаемого.

UFL — будущий футбольный симулятор, который разрабатывает студия Strikerz с сотрудниками из стран СНГ. Одним из инвесторов игры выступил Криштиану Роналду, который вложил в футсим около $ 40 млн.

Полная версия UFL выйдет 12 сентября на PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики описывают свою игру как «футбольный симулятор c безоговорочно честными механиками». Лицом проекта стал сам Криштиану Роналду, а среди других амбассадоров отметились Александр Зинченко, Ромелу Лукаку, Роберто Фирмино и Кевин Де Брёйне.

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